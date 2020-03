«Não se pode adiar uns Jogos Olímpicos como se fosse um jogo de futebol a um sábado»

Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), voltou este sábado a defender a manutenção dos Jogos Olímpicos de Tóquio, neste verão.





"A suspensão dos Jogos implica destruir o sonho olímpico de 11 mil desportistas, de 206 comités nacionais e ainda da equipa de refugiados do COI. Um cancelamento deste tamanho seria a solução menos justa", explicou, em entrevista à alemã SWR.O máximo responsável mundial pelo movimento olímpico reconhece que não há soluções ideiais, mas alerta para o impacto do adiamento dos Jogos."Não se pode adiar uns Jogos Olímpicos como se fosse um jogo de futebol ao sábado. Esta é uma empresa muito complexa, onde só podes atuar de maneira responsável se tiveres um conhecimento fiável, 24 horas por dia, para a tomada de decisões. É uma situação excecional e não há soluções ideiais", afiançou.Thomas Bach tem sido alvo de cada vez maiores pressões por parte de vários comités olímpicos que se têm manifestado contra a realização do evento em ano de pandemia.