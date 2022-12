Organização de Paris'2024 aumenta orçamento em 10 por cento para responder à inflação

O Comité Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris2024 anunciou esta sexta-feira que corrigiu o orçamento para os eventos para cerca de 4.379 milhões de euros, 10% acima das últimas estimativas, dado o impacto da inflação.



Segundo o presidente do Comité Organizador, o antigo medalhado olímpico Tony Estanguet, estes cerca de 400 milhões de euros adicionais 'cobrem' os 200 milhões que preveem gastar a mais dada a inflação.

"Integrámos, da forma mais exaustiva possível, os riscos da inflação, a massa salarial e a segurança", notou.

Alguns gastos foram também eliminados, nomeadamente no setor dos transportes, com um valor entre contribuição pública a rondar os 170 milhões de euros, ainda assim inferior ao de Londres2012, os últimos em solo europeu. Além deste valor do Comité Organizador, soma-se o gasto previsto com obras, a cargo da sociedade Solideo, que faz ascender aos 8.700 milhões de euros o valor total destes Jogos.

Este anúncio surge um dia depois da abertura da primeira fase de venda de bilhetes para Paris2024, através de um sorteio.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 arrancam em 26 de julho e estendem-se até 11 de agosto.