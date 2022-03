Organização de Paris'2024 desiste de receber basquetebol num centro de exposições

O comité organizador dos Jogos Olímpicos de Paris'2024 desistiu de receber parte do torneio de basquetebol no Parques de Exposições de Paris por "falta de condições", dias depois de alguns jogadores da seleção gaulesa terem criticado essa possibilidade.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, em conjunto com a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), os organizadores dos Jogos de Paris explicaram que abandonaram a ideia de realizar a fase preliminar do torneio olímpico no Pavilhão 6 do 'Paris Expo Porte de Versailles' devido a "razões técnicas", que incluem a existência de um teto baixo e falta de iluminação adequada.

Esta decisão acontece dias depois de vários jogadores da seleção francesa, atual vice-campeã olímpica, terem publicamente criticado essa possibilidade, alguns mesmo mostrando-se chocados com a ideia.

"Como aceitar que o basquetebol, uma das modalidades mais populares dos Jogos Olímpicos, seja num centro de exposições? Teto baixo, campo inadequado. Não podemos deixar que isto aconteça. Estou chocado. Devo estar a sonhar", escreveu Evan Fournier, base dos New York Knicks, na sua página de Instagram, juntamente com uma fotografia de uma feira de animais alegadamente realizada no pavilhão.

A organização de Paris'2024 vai estudar o novo local para receber os primeiros jogos do torneio de basquetebol, enquanto a fase final continua agendada para a Arena AccorHotels.

Os Jogos Olímpicos Paris'2024 vão decorrer entre 26 de julho e 11 de agosto desse ano.