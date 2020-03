Organização dos Jogos diz que ideia de adiar evento é um "disparate"

Deu que falar a entrevista concedida por Haruyuki Takahashi ao 'Wall Street Journal', na qual aquele membro do comité executivo da organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 assumiu como bastante provável o adiamento do evento por um ou dois anos. A situação provocou um estado de alarme no mundo do desporto e acabou por provocar mesmo uma reação do presidente daquele órgão, na qual Yoshiro Mori considera mesmo um disparate aquilo que foi dito.





"Não há nenhum plano em prática de momento para alterar as coisas. Falei com o senhor Takahashi e ele pediu-me desculpa. Certamente que não queria dizer aquilo. A nossa prioridade é receber uns Jogos seguros. De momento não estamos a ponderar qualquer mudança e essa ideia é um disparate", declarou Yoshiro Mori, presidente do comité de organização do evento à imprensa nipónica.Na mesma intervenção, Mori pediu a Takahashi para ter maior cuidado com aquilo que diz em público, considerando que este não estava a falar em nome da organização, mas sim a título individual, já que não está envolvido no dia a dia do comité organizativo dos Jogos.Lembre-se que a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, com arranque previsto para 24 de julho, está em risco devido à recente crise em torno do coronavírus.