Organização dos Jogos Olímpicos adia evento de teste de polo aquático

O torneio de polo aquático, que serviria de evento de teste para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, foi adiado "para maio ou junho", devido complicações logísticas relacionadas com a pandemia de covid-19, anunciou esta terça-feira a organização.

Em comunicado, o comité organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020, explica que a decisão de adiar a prova, agendada para 10 e 11 de abril, na capital japonesa, "para uma data mais adequada, em maio ou junho" foi tomada depois de consultar todos as entidades envolvidas, entre as quais a Federação Internacional de Natação (FINA).

"A realização de eventos de teste é muito importante para a preparação dos Jogos Tóquio2020 e para conseguir o melhor nível de preparação possível no atual contexto de pandemia", refere a organização, em comunicado, acrescentando "ter considerado ser necessário adiar o evento".

De acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo, as restrições de entrada no Japão foram a principal causa do adiamento da competição.

Na segunda-feira, a FINA anunciou o adiamento de três provas de apuramento para os Jogos, que deverão decorrer entre 23 de julho e 08 de agosto, nas modalidades de saltos para a água, natação artística e águas abertas, previstas para os meses de abril e maio, também no Japão.