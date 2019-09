Organização dos Jogos Olímpicos vai testar canhões de neve artificial para combater o calor

Prevendo uma vaga de calor para o período dos Jogos Olímpicos do próximo, a organização de Tóquio'2020 anunciou esta sexta-feira a sua intenção de utilizar na próxima semana, num evento de teste de canoagem, uma máquina de lançamento de neve artificial, com o propósito de tentar baixar a temperatura do ar.





Segundo a comunicação feita, a neve artificial será lançada com o intuito de combater a alta humidade e as temperaturas elevadas, permitindo que os espectadores possam assistir às provas sem se colocarem em risco. "Planeamos produzir cerca de duas toneladas de neve durante este teste", declarou um porta-voz da organização à agência France Press, numa nota na qual se escusou a comentar quais os valores envolvidos neste investimento.Lembre-se que as previsões de calor extremo já levaram a organização a agendar várias provas de atletismo para as horas de menor calor, nomeadamente a maratona, que irá arrancar às seis da manhã. Nessa prova, refira-se, a organização planeia cobrir grande parte do percurso com um material à base de resina, que servirá para refletir os raios UV, de forma a reduzir a temperatura do asfalto.