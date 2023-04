Organização marca eventos de teste durante o verão

O Comité Organizador (CO) dos Jogos Olímpicos Paris'2024 anunciou esta quinta-feira que uma série de eventos de teste, entre competições internacionais e eventos fechados, vão servir durante o verão para testar os locais de prova do evento.

Segundo o CO, há uma série de provas que vão ocupar os vários locais ao longo do verão, a partir de junho, com destaque para uma prova internacional de vela em Marselha, de 9 a 16 de julho, e uma prova da Taça do Mundo de natação de águas abertas, no Sena, em 5 e 6 de agosto.

No Sena, que também recebe uma prova de triatlo e paratriatlo, a pensar nos Jogos Paralímpicos, será testado um sistema "de instalação e desmantelação de uma ponte de partida flutuante".

Outros locais, do Invalides à Arena Champs de Mars ou Roland-Garros, são as transições entre modalidades que estarão em foco, enquanto a Place de la Concorde recebe provas de eventos urbanos e a cerimónia de abertura dos Paralímpicos.

Ao todo, segundo informações divulgadas, os eventos assentam em três tipos diferentes -- os operacionais, aqueles que servem também um propósito de competição, e os que 'tapem' lacunas sobre requisitos de modalidades específicas.

Entre os destaques estão corridas de 'cross country' de ciclismo, em Élancourt em setembro, os Mundiais júnior de remo ou a Taça do Mundo de tiro com arco, além das finais da Taça do Mundo de canoagem slalom.

Fora de paris, Teahupo'o, na Polinésia Francesa, também vai testar, de 11 a 20 de agosto, os procedimentos para receber o surf em Paris2024, bem longe da capital francesa, na tradicional etapa taitiana do circuito mundial da Liga Mundial de Surf (WSL).

A segunda fase de eventos de teste está marcada para a primavera de 2024, antes do último teste, uma prova de natação em junho de 2024 em La Défense.

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris'2024 vão decorrer na capital de França entre 26 de julho e 11 de agosto (Olímpicos) e de 28 de agosto a 08 de setembro (Paralímpicos).