Organizadores dos Jogos Tóquio'2020 apreensivos com níveis de bactérias na baía de Tóquio

Os níveis excessivos de bactérias detetados na baía de Tóquio, no Japão, levantam preocupações para as competições olímpicas a disputar nessas águas em 2020, mas o comité organizador assegurou esta quarta-feira que fará "todo o possível" para resolver o problema.A questão veio pela primeira vez à luz em 2017 e voltou a aparecer durante uma competição de paratriatlo realizada no fim de semana, na Baía de Tóquio, que forçou a organização a cancelar a secção de água deste evento teste para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020.O comité organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020 "fará todo o possível" para resolver o problema e garantir "que todas as competições possam ser realizadas com garantias para os atletas", disse o vice-presidente do organismo, Yasushi Yamawaki.Os organizadores começaram a instalar barreiras submarinas na baía no ano passado, para interromper o influxo de esgoto nas águas e, diante do reaparecimento de níveis excessivos de bactérias, planeia triplicar as camadas de proteção submarina."Estamos confiantes de que o problema pode ser resolvido com essas medidas", disse o diretor de comunicação do Comité Paralímpico Internacional, Craig Spence, que se mostrou dececionado com o cancelamento do evento de teste para os Jogos Paralímpicos de 2020.