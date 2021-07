Os atletas mais bem pagos dos Jogos Olímpicos

O grande objetivo é a medalha. Mas até lá chegar há um grande caminho a percorrer, que inclui, entre outras coisas, treinos, equipamentos de topo, treinadores, viagens e salários, claro está. Com os Jogos Olímpicos a arrancar em Tóquio (depois de adiados à conta da pandemia), a revista Forbes, especializada no mercado financeiro, divulgou a lista dos atletas mais bem pagos.





Se por um lado há quem precise de acumular vários empregos para suportar os custos do respetivo treino ou mesmo criar campanhas de angariação de fundos online, há também quem ganhe milhões para competir – mais precisamente 75 milhões de dólares (quase 64 milhões de euros), valor acumulado pelo basquetebolista Kevin Durant no último ano. Leia o artigo na íntegra na MUST