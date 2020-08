Período de indefinição preocupa projeto olímpico português

No painel dedicado ao desporto olímpico e paralímpico, José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), foi uma das vozes que revelaram alguma surpresa pela falta de indicações para o regresso dos desportos coletivos de pavilhão, por parte dos decisores políticos e das autoridades sanitárias. "Por exemplo, o Governo anunciou que a 1 de agosto se podia iniciar a prática de modalidades coletivas de pavilhão. No entanto, ainda não são conhecidos os protocolos para que se possa regressar em segurança", começou por dizer, mas falando especificamente dos custos envolvidos, principalmente com a realização de testes, acrescentou: "Não se podem exigir regras de tal modo severas que impeçam o regresso da atividade, nomeadamente no aspeto financeiro. Têm de ser medidas adaptadas às capacidades das organizações."

Já José Manuel Lourenço, presidente do Comité Paralímpico de Portugal, abordou a situação dos atletas. "Até hoje [ontem], em termos de apoio não faltou rigorosamente nada. O maior impacto da pandemia é na ausência de competições, pois assim não hipótese de haver qualificações. Os atletas não estão a ser inseridos no projeto olímpico e vão ter de esperar mais tempo do que, certamente, desejariam", explicou. Enquanto Vítor Pataco, presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), foi perentório na comparação do que sucedeu com o futebol da 1ª Liga: "Impossível replicar esse modelo."

João Rodrigues, presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, alertou ainda para a situação que muitos atletas estão a viver neste momento. "Muitos clubes, não só os considerados grandes, estão a rever os contratos dos atletas por baixo, começando também a relativizar os projetos olímpicos, até mesmo na negociação de contratos publicitários", salientou.