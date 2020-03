Phelps e o adiamento de Tóquio'2020: «Espero que não aumente o número de suicídios»

Michael Phelps debruçou-se sobre as consequências do adiamento dos Jogos Olímpicos no Japão. O antigo nadador felicitou o Comité Olímpico Internacional pela decisão mas anteviu problemas.





"Realmente espero que não aumente o número de suicídios entre atletas porque a componente de saúde mental é, de longe, o mais importante neste capítulo", vincou ex-atleta à televisão NBC."Este adiamento é nadar em águas desconhecidas. Nunca vimos isto antes. Foi a decisão correta mas quebra o coração dos atletas", explicou o nadador que conquistou 28 medalhas no seu percurso pelos Jogos Olímpicos.