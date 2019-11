Portugal com quota máxima de atletas no boccia nos Jogos Paralímpicos

Portugal terá o número máximo de atletas de boccia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio'2020, graças às qualificações das equipas de BC1/BC2, BC3 e BC4 no Open da Póvoa de Varzim.Ana Sofia Costa, Avelino Andrade e José Carlos Macedo, asseguraram as vagas para Tóquio2020, ao vencerem a medalha de ouro na classe de BC3, e Carla Oliveira, Manuel Cruz e Nuno Guerreiro, na classe BC4, como quartos classificados.A equipa BC1/BC2, constituída por André Ramos, António Marques, Cristina Gonçalves, Abílio Valente e Nelson Fernandes, garantiu a qualificação da classe com o quinto lugar alcançado no Open da Póvoa de Varzim, que terminou no domingo.As dez vagas garantidas no boccia em Tóquio, juntam-se às quotas também asseguradas pela delegação lusa no atletismo, paracanoagem e paraciclismo, todos com uma.Os Jogos Paralímpicos de Tóquio2020 decorrerão entre 25 de agosto e 6 de setembro na capital japonesa.