Portugal com quota para cinco nadadores para Paralímpicos Tóquio2020

O Comité Paralímpico Internacional (COI) confirmou esta sexta-feira a atribuição de uma quota para cinco nadadores nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, mais um do que no Rio2016, quatro para atletas masculinos e um para femininos.

As quotas serão preenchidas em maio, altura em que a posição no ranking vai definir quem vai à capital japonesa representar Portugal.

Em 2016, Portugal esteve representado no Rio de Janeiro por David Grachat, Joana Calado, Nélson Lopes e Simone Fragoso, ganhando agora uma quota adicional comparada aos dois Jogos anteriores, depois de ter tido quatro também em Londres2012.

Para Tóquio2020, estão já garantidas cinco vagas no atletismo, 10 no boccia, uma no paraciclismo e uma na paracanoagem, para um total de 22 atletas para a prova, que vai decorrer de 25 de agosto a 06 de setembro.