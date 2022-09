Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos garante que aumento de verbas para Paris'2024 "é sempre bom"

A presidente da Comissão de Atletas Olímpicos mostrou-se esta quinta-feira satisfeita com os 22 milhões de euros anunciados pelo Governo para o programa para Paris'2024, porque "um aumento é sempre bom".



"Um aumento é sempre bom, e temos de o receber de forma agradecida. Pelo que pude saber, as bolsas serão atualizadas, tanto para atletas como para treinadores integrados no projeto olímpico", comentou à Lusa Diana Gomes.

A antiga nadadora comentou o anúncio de hoje da dotação financeira a caminho de Paris2022, com um aumento na ordem dos 18,4% em relação a Tóquio2020, num bolo total, incluindo a preparação paralímpica, que ascende a 31,2 milhões de euros.

Em comunicado, a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto dá conta que "foi hoje aprovada a Resolução de Conselho de Ministros que determina a realização de despesa para a execução do Programa de Preparação Olímpica e Paralímpica para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos -- Paris 2024 no total de 31,2 milhões de euros".

As verbas para o próximo ciclo olímpico constituem um aumento de 18,4%, segundo o Governo, em relação a Tóquio2020. Para esses Jogos, adiados em um ano devido à pandemia de covid-19, foram aprovados 18,55 milhões de euros para olímpicos -- reforçados em quatro ME por causa do adiamento.

Para Diana Gomes, esta nova dotação permite a atletas e treinadores "terem melhor preparação", sobretudo face "aos aumentos que a sociedade tem sofrido no custo de vida". "Qualquer aumento é sempre gratificante e uma boa ajuda. Se as bolsas se mantivessem, as dificuldades seriam mais acrescidas, dado o aumento do custo de vida. Tenho a certeza que a ansiedade será um pouco acalmada, poderão focar-se melhor na preparação, e com mais tranquilidade", referiu.