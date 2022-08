Presidente do Governo dos Açores considera uma "bela ambição" ter um atleta olímpico da região

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente do Governo dos Açores considerou esta quarta-feira ser uma "bela ambição" ter um atleta olímpico da região nos próximos anos, admitindo uma "reformulação" da política desportiva de alto rendimento.

"Creio que isso é uma bela ambição para podermos trabalhar na reformulação da política desportiva de alto rendimento nos Açores. Trata-se de uma oportunidade e um desafio. Estamos aqui já a fazer um bom lastro porque se trata de uma prática desportiva [ginástica aeróbica] de alto rendimento e a nossa aposta neste e na formação pode muito bem justificar-se. Aceito como um bom objetivo para a governação a uma década atingir estes resultados", declarou José Manuel Bolieiro.

O presidente do Governo dos Açores recebeu hoje, em audiência, em Ponta Delgada, o campeão mundial de aeróbica em juniores, o açoriano Tiago Pinheiro, ginasta do Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada (CAGPD).

José Manuel Bolieiro sublinhou o "muito esforço e o talento, associado ao treino, à vontade de superação das limitações e uma capacidade instalada de treino e de escola, que enalte os Açores na capacidade que têm".

O campeão mundial Tiago Pinheiro considerou, por seu turno, que "com um bocadinho de esforço consegue-se tudo", conciliando a escola com o treino de três horas diárias e "abdicando-se de feriados e férias para se alcançar o que se alcançou".

Tiago Pinheiro, que ficou em 2021 em terceiro lugar no mundial da modalidade, quer agora, depois de se sagrar campeão, assegurar o primeiro lugar no europeu da modalidade, em 2023, na Turquia, com o apoio da treinadora Alexandra Barroso.

O atleta integra o Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada, uma Instituição de Utilidade Pública Desportiva (JO Nº72-2ªSÉRIE-12-4-11) que surgiu em 2008, na continuidade do trabalho realizado pelo Ginásio Corpore (1992).

O clube promove diversas disciplinas gímnicas na ilha de São Miguel, nomeadamente ginástica aeróbica com atletas na seleção nacional e em alto rendimento.

O clube tem vários atletas distinguidos em vários escalões na modalidade a nível nacional e internacional.