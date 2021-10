PSD recetivo a propostas do COP

José Manuel Constantino disse ontem haver “ recetividade do presidente do PSD a algumas das propostas e menos recetividade a outras, o que é perfeitamente natural”, depois de o Comité Olímpico de Portugal ter-se reunido com Rui Rio, na sequência de uma ronda com vários grupos parlamentares sobre as propostas do organismo para o Orçamento do Estado.

Perante as propostas apresentada pelo presidente do COP, Rui Rio concordou com a falta de financiamento aodesporto, destacando a prática do exercício físico.

“Para que toda a sociedade pratique mais desporto, a favor da saúde e da saúde mental também, é importante que estejamos de acordo que há insuficiência no financiamento do desporto. Portanto, tem de haver uma política desportiva diferente da que os Governos de António Costa têm seguido”, disse à Lusa o presidente do PSD.

Para José Manuel Constantino, o COP quer ver reavaliadas, entre outras situações, medidas de natureza fiscal, que “penalizem menos as organizações desportivas do que a legislação atual”.