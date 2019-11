Rússia nega manipulação de resultados de doping e quer participar em Tóquio2020

O ministro dos Desportos da Rússia rejeitou esta quinta-feira as acusações de manipulação de dados sobre doping, feitas pelas agências antidopagem mundial e russa, e considerou que o país deve ser autorizado a participar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

"Os nossos especialistas garantem que não existiu qualquer manipulação", disse Pavel Kolobkov, citado pela comunicação social russa.

O ministro explicou que "existe um problema técnico relacionado com o funcionamento do sistema, que será explicado em breve, numa reunião de engenheiros informáticos".

Kolobov referiu ainda que a Rússia pretende enviar 400 atletas aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, garantindo que o país espera bons resultados, pois estes "estão bem preparados".

Em setembro, a Agência Mundial Antidopagem (AMA) acusou a Rússia de ter enviado dados aparentemente alterados, com evidências claras de doping a serem apagadas seletivamente.

Caso a AMA considere que se trata de um novo esquema de encobrimento por parte da Rússia, em relação a dados que estavam sob custódia do Estado, as sanções podem vir a ser ainda mais pesadas do que as que vigoram atualmente.

Em janeiro, a entrega desses dados eletrónicos permitiu a saída de uma crise que durou mais de três anos, com a suspensão da Rússia após o escândalo na sequência da descoberta de um sistema generalizado de doping, com conivência e apoio estatal.