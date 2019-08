Seleção Nacional de Dressage qualificada para os Jogos de Tóquio'2020

Boas notícias para o desporto equestre. A Seleção Nacional de Dressage assegurou, esta terça-feira, a qualificação para os Jogos Olímpicos de 2020, que se realizam em Tóquio, capital do Japão. O passaporte foi carimbado no decurso do Campeonato da Europa, que decorre em Roterdão, Holanda.





A representar as cores de Portugal estiveram Duarte Nogueira com Beirão, Maria Caetano com Coroado, João Torrão com Equador e Rodrigo Torres com Fogoso. Esta prova teve forte presença de cavalos lusitanos, não só os quatro em representação de Portugal como também outros da mesma raça nas equipas de Espanha, Estónia, Luxemburgo e Irlanda.A Federação Equestre Portuguesa já deixou uma mensagem, através do seu site oficial, a felicitar o apuramento da Seleção Nacional de Dressage para os Jogos de Tóquio'2020.