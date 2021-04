Tema de Tchaikovsky substitui hino russo no pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A Rússia vai substituir o hino nacional por um tema do compositor Pyotr Tchaikovsky durante os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, foi esta quinta-feira anunciado pelo presidente do Comité Olímpico Russo (COR), Stanislav Pozdniakov.

A proposta do COR, extensível aos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim'2022, foi já validada pelo Comité Olímpico Internacional (COI), depois de rejeitada como substituta do hino a canção patriótica Katiusha, por se tratar de um tema intimamente ligado à Rússia.

"A partir de hoje, a nossa equipa olímpica tem todos os elementos identificadores. A bandeira tricolor do COR. Os uniformes oficiais, reconhecíveis, mas sem inscrições. E agora o acompanhamento musical com que os atletas russos serão homenageados em Tóquio e Pequim", refere Stanislav Pozdniakov.

A proposta de usar a música do compositor Pyotr Tchaikovsky (1840-1893) foi apresentada pelas autoridades desportivas russas no final de março, argumentando que a sua obra "faz parte do legado musical mundial".

Pozdniakov disse que esta proposta surgiu de uma ideia promovida pela treinadora russa de patinagem no gelo Tatiana Tarásova, a primeira a propor composições de Tchaikovsky ou Glinka como substitutas do hino.

Conforme relatado recentemente pelo COI, os atletas russos competirão nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 e Pequim2022 sob a bandeira do seu comité olímpico (COR), devido ao veto imposto pela Agência Mundial Antidopagem (AMA).

De acordo com o comité olímpico russo, nome, emblema, uniforme e bandeira da seleção russa devem utilizar a sigla COR, sem qualquer referência ou menção ao nome do país, Rússia.

Durante os próximos dois anos, os atletas russos terão que competir como neutros em Jogos Olímpicos e campeonatos do Mundo, mas não em eventos de qualificação ou Europeus, nos quais poderão carregar a sua bandeira e ouvir o hino.