'The Guardian' diz que a Rússia preparou ciberataque aos Jogos Olímpicos

Depois de ver os seus atletas impedidos de participar nos Jogos Olímpicos devido a uma rede de doping organizado apoiada pelo Estado, A Rússia terá planeado um ciberataque ao evento, que estava previsto para Tóquio no último verão mas acabou adiado para 2021 devido à pandemia.





A revelação foi feita esta segunda-feira pelo 'The Guardian', que dá conta dos planos elaborados pelos serviços de inteligência militar russos no sentido de perturbar e interromper o normal desenrolar da competição. O objetivo passava por lançar ataques informáticos contra organizadores, serviços logísticos e patrocinadores do evento, de acordo com Centro Nacional de Cibersegurança (CNC) do Reino Unido.Para tal, o CNC acredita que estavam a ser criados sites falsos, através dos quais seriam recolhidos dados de utilizadores numa ação conhecida como 'pear phishing'. Dados esse que seriam usados para lançar confusão nas várias plataformas relacionadas com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Todo este processo, de acordo com o CNC, pretendia ser uma espécie de vingança para com o Comité Olímpico Internacional, organismo que suspendeu os atletas russo da competição. A Rússia continua banida do evento em 2021, embora os atletas possam alinhar como neutros e sem hastear nem usar a bandeira russa."As ações da Rússia contra os Jogos Olímpicos e Paralímpicos são cínicas e imprudentes. Condenamos veemente esses atos e o Reino Unido vai continuar a trabalhar, com os seus aliados, para alertar e combater futuros ataques", assegura Dominic Raab, secretário de Relações Externas do CNC britanico, que admite que futuros ataques possam vir a acontecer.