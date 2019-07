Thomas Bach sobre Tóquio 2020: «Nunca vi uma cidade tão bem preparada»

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, afirmou esta quarta-feira nunca ter visto uma cidade tão bem preparada a um ano de acolher os Jogos Olímpicos como Tóquio."Nunca vi uma cidade tão bem preparada", afirmou Bach, na capital japonesa, durante a sua intervenção num evento que analisa a evolução dos preparativos para os Jogos, que juntou autoridade regionais e nipónicas.O presidente do COI destacou o "compromisso e cooperação" das autoridades nipónicas, tendo em vista 2020, mostrando-se confiante de que graças a isso os Jogos "vão ser um êxito para o Japão e para a comunidade olímpica"."Vão ser uns jogos para o mundo, organizados pelo Japão e por uma equipa fantástica que inclui responsáveis políticos, desportistas e artistas", referiu o alemão, reiterando que os Jogos devem "ser o único evento capaz de unir todos os países do mundo no tempo frágil em que se vive".Bach salientou a presença de "atletas de 206 delegações de todos os países do mundo e uma equipa de refugiados", assinalando que "mais de metade da população mundial" vai seguir as competições.Na mesma ocasião, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, expressou a ambição de que os Jogos sirvam para dar um impulso à economia local e, em particular, na reconstrução e recuperação das zonas afetadas pelo sismo seguido de tsunami de 2011.É estimado que os Jogos Olímpicos tenham um impacto de 300 milhões de dólares (cerca de 270 milhões de euros) na economia do Japão desde o momento da escolha da cidade até ao fim do legado, em 2030, calcula o Governo Metropolitano de Tóquio.Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 vão ser disputados entre 24 de julho e 09 de agosto de 2020, enquanto os Paralímpicos entre 25 de agosto e 06 de setembro.