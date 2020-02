Tóquio 2020 cria grupo de trabalho para lidar com o surto do coronavírus

A organização dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 anunciou hoje a criação de um grupo de trabalho para lidar com o surto do coronavírus, a menos de seis meses do início das provas, e realçou que o evento "decorrerá conforme previsto".

O objetivo deste grupo de trabalho é "analisar a situação e tomar as medidas necessárias para garantir que os Jogos Olímpicos sejam seguros para atletas e público", explicou o presidente do comité organizador do evento, Toshiro Muto.

"Quero deixar claro que os Jogos [Olímpicos Tóquio2020] serão organizados conforme o planeado", disse em conferência de imprensa Toshiro Muto, que enfatizou que, "em vista da situação atual, não há problemas em organizá-los".

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, afirmou também que em nenhum momento foi considerado um possível adiamento dos Jogos Olímpicos devido ao surto de coronavírus, que surgiu na China e afetou mais de quarenta pessoas no Japão.

Toshiro Muto explicou que o grupo de trabalho integra responsáveis por Tóquio2020, do Executivo Nacional e do governo regional da capital japonesa, e disse que estará "em permanente consulta" com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Comité Olímpico Internacional (COI).

"Vamos nos encontrar regularmente", disse Muto, que destacou a necessidade de o grupo de trabalho "ser objetivo e manter a cabeça fria", para "não criar um sentimento desnecessário de preocupação, já que o número de infeções é limitado por enquanto".

O responsável pelo comité organizador acrescentou que as medidas contempladas se concentram na prevenção de infeções e acrescentou que, em princípio, "não incluirão ações que não foram aplicadas anteriormente em outras situações de alerta de saúde".

A China elevou hoje para 563 mortos e mais de 28 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 73 mortes e 3.694 novos casos.

A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora da China foi um cidadão chinês nas Filipinas.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países, o último novo caso identificado na Bélgica terça-feira.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.