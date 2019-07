Tóquio 2020: José Manuel Constantino espera que Portugal se possa afirmar

O presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, disse esta quarta-feira que espera que o país se possa afirmar durante os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e encher de orgulho os portugueses."Espero que a comitiva portuguesa possa dar o melhor do seu empenho para que a representação nacional possa encher de orgulho os portugueses e possa responder à expectativa de qualquer participação desportiva internacional, que é que Portugal se possa afirmar em termos desportivos", afirmou.No final de uma cerimónia a um ano do início dos Jogos de Tóquio, na qual esteve o embaixador do Japão em Portugal, o líder do COP lembrou que "o facto de serem uns Jogos Olímpicos abre também um conjunto de outras oportunidades, não só no plano desportivo, mas também no plano diplomático, no plano económico, no plano cultural"."Nesse sentido, esperamos também que o pais aproveite essa circunstância, não só para se dar a conhecer ao mundo, mas também para se afirmar no mundo", referiu.José Manuel Constantino quer dar a conhecer "o Portugal diplomático, o Portugal cultural, o Portugal gastronómico", considerando que ter a casa de Portugal no Navio Escola Sagres pode ajudar a "dar a conhecer a Portugal".Sobre a participação lusa, Constantino reafirmou a expectativa de ter 70 a 80 atletas qualificados para Tóquio 2020, mesmo que haja critérios "mais seletivos em algumas modalidades em que Portugal tem tradicionalmente representações muito quantitativas", recordando que, no contrato programa com o Estado, está prevista a conquista de duas medalhas.Em relação ao ciclo olímpico que terminou no Rio 2016, Constantino disse que o organismo melhorou organização interna, "através da deteção de lacunas que havia no ciclo anterior, criação de critérios mais apertados e seletivos no apoio aos atletas e procura de criar mecanismos de incentivo"."Mas ao mesmo tempo de apuramento de qualidade, para que a nossa representação possa ter um nível desportivo superior ao do ciclo anterior", referiu.Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 realizam-se de 24 de julho a 09 de agosto.