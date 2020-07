Tóquio2020: Adiamento inédito trouxe "alívio" após meses de incerteza com covid-19

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 estariam a reunir, por estes dias, quase 11.100 atletas, além de outras dezenas de milhares de profissionais e voluntários envolvidos, mas foram adiados para 2021 devido à covid-19, após meses de incerteza.

Para esta sexta-feira, dia 24, estava marcada a cerimónia de abertura de Tóquio2020, no novo Estádio Nacional desenhado por Kengo Kuma, que iria ser vista por centenas de milhões de telespetadores pelo mundo, dando início oficial a um evento que planeia reunir quase 11.100 atletas em torno de um total de 339 eventos de 33 desportos diferentes, estreando modalidades como skate, escalada, surf ou karaté.

Em vez disso, a capital japonesa, assim como o mundo desportivo, terá de esperar até 23 de julho de 2021 para que a chama olímpica volte a reunir atletas de todo o mundo, depois de a pandemia de covid-19 ter forçado o adiamento e a suspensão generalizada, durante quatro meses, de quase todos os desportos, com alguns deles ainda com quadro competitivo em dúvida.

De 23 de julho a 08 de agosto de 2021, 206 nações, entre elas Portugal, disputarão os primeiros Jogos Olímpicos que foram adiados em toda a história moderna, com 34 atletas lusos já com bilhete 'carimbado' e muitos ainda à espera de definição sobre as possibilidades de qualificação, após a incerteza e receios causados pela demora no adiamento, primeiro, e pela perda de forma devido ao confinamento, depois.

O chefe de missão do Comité Olímpico de Portugal (COP), Marco Alves, assumiu à Lusa o "alívio" com a decisão do adiamento, já depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado o surto de covid-19 como pandemia.

Em 24 de março, o Comité Olímpico Internacional (COI), o Comité Organizador e o Governo do Japão tomaram a decisão de adiar os Jogos para 2021, uma decisão inédita que levou a uma operação de ajuste sem precedentes.

Foi necessário garantir os 42 locais, entre espaços de competição e logísticos, que tinham outro destino após o término dos Jogos, em 09 de agosto, além do problema maior com a aldeia olímpica, cujas habitações já tinham compradores ou destinatários, que terão de esperar mais um ano.

"O adiamento dos Jogos não nos deixou contentes, porque tínhamos toda a operação preparada, mas deixou-nos aliviados. Não havia forma de preparar uma missão, pela qualificação e outros" fatores, destacou o chefe da missão portuguesa.

Se a decisão pode ter "pecado por tardia", ainda assim trouxe "algum conforto" ao COP, que ainda está "a tentar perceber o que significa", uma vez que o caráter inédito do momento que se vive leva a que Tóquio tenha de "tomar algumas decisões com base no desconhecido".

O adiamento estende-se, igualmente, aos Jogos Paralímpicos, agora marcados para a capital japonesa entre 24 de agosto e 05 de setembro de 2021.