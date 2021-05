Tóquio'2020: Cabo Verde garante presença nos Jogos Olímpicos

Cabo Verde garantiu, esta quinta-feira, a primeira presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, através da atleta de ginástica rítmica Márcia Lopes, anunciou em comunicado o Comité Olímpico Cabo-verdiano.

De acordo com o comunicado, Márcia Lopes participará na competição olímpica, agendada para o período de 23 de julho a 8 de agosto, por 'wild card' (convite) do Comité Olímpico Internacional.

"Márcia Lopes é a primeira atleta cabo-verdiana a garantir lugar em Tóquio", refere o Comité Olímpico Cabo-verdiano.

No mesmo comunicado é sublinhado que Márcia Lopes "é uma das mais cotadas ginastas africanas", segundo a Federação Internacional de Ginástica, e que "com este convite irá representar Cabo Verde e o continente africano na modalidade" em Tóquio.

"Em tempo atípico de pandemia, Cabo Verde tem sofrido muito com o adiamento de provas qualificativas e mudanças nas regras de qualificação pelo que, só agora, começa a garantir lugares no maior evento desportivo e cultural do mundo", acrescenta o Comité Olímpico Cabo-verdiano.

Enquanto organizador da missão de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos, o Comité Olímpico Cabo-verdiano afirma que tem trabalhado "na preparação de toda a logística da delegação, para que o país esteja representado da melhor forma possível neste evento de escala mundial".