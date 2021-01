Tóquio'2020: COI convicto de que os Jogos vão realizar-se e sem plano B

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) mostrou-se esta quinta-feira convicto de que os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 vão decorrer no próximo verão, garantindo que não existe um plano B para a realização da competição.

"Não temos, neste momento, qualquer razão para acreditar que os Jogos Olímpicos de Tóquio não começarem em 23 de julho no estádio Olímpico de Tóquio", afirmou Thomas Bach em entrevista à agência de notícias nipónica Kyodo.

Bach garantiu que todos estão "comprometidos" com a realização dos Jogos na data prevista, afirmando que "é por isso que não existe qualquer plano B".

A cerca de seis meses do início dos Jogos, a realização da competição, adiada para o verão de 2021 devido à pandemia, volta a ser questionada devido ao aumento do número de casos e mortes por covid-19, que levou o governo de Tóquio a reinstaurar o estado de emergência.

Na quarta-feira, o diretor executivo do comité organizador dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 garantiu que "não está em discussão" um cancelamento da competição devido à pandemia de covid-19, admitindo a possibilidade de a realizar sem público.

"A realização dos Jogos é o nosso caminho, não discutimos outro", disse Toshiro Mutu, em entrevista à agência noticiosa francesa AFP, garantindo que o cancelamento da competição, que deverá decorrer entre 23 de julho e 08 de agosto, não está a ser equacionado.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, assegurou que o país continua comprometido em realizar os Jogos Olímpicos Tóquio2020 no verão, apesar do número crescente de casos de covid-19 no mundo.

Em 08 de janeiro, o Japão decretou um novo estado de emergência, em vigor em 11 das 47 prefeituras do país, nas quais está concentrada mais de metade da população e perto de 80% dos contágios contabilizados.

Devido à pandemia de covid-19, que já provocou pelo menos 2.058.226 mortos em todo o mundo, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020 foram adiados para o verão de 2021.