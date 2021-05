Tóquio'2020: João Costa abdica por falta da vacina e já olha para Paris'2024

Com apenas 8 anos, caminhou do Afeganistão até Istambul (mais de 4 mil quilómetros...) para fugir à guerra. Viu coisas que não deseja a ninguém. “Oitenta por cento dos meus amigos da escola estão mortos”, lembra a ‘Record’. Na Turquia descobriu as artes marciais e em 2012 chegou a Portugal.