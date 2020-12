Tóquio'2020: Nomeado novo diretor artístico para cerimónias "simples e sóbrias"

O comité organizador dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 anunciou esta quarta-feira a nomeação de um novo diretor artístico para repensar as cerimónias de abertura e encerramento do evento, que se pretendem "mais simples e sóbrias".

Em comunicado, o comité refere que publicitário Hiroshi Sasaki vai substituir Mansai Nomura, mestre de kyogen, uma forma cómica do teatro tradicional japonês, e garante que o objetivo é que "as cerimónias estejam em sintonia com a situação".

"A abertura e o encerramento continuarão a ser momentos de festa para os atletas e para o mundo, mas com uma abordagem mais simples e sóbria, projetada para refletir a simplificação dos Jogos e a necessidade de continuar a tomar medidas devido ao novo coronavírus", refere o comité.

Devido à pandemia de covid-19, que já provocou pelo menos 1.703.500 mortos em todo o mundo, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020 foram adiados para o verão de 2021.