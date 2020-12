Tóquio'2020: Organizadores chegam a acordo com 68 patrocinadores japoneses

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 anunciaram esta quinta-feira que chegaram a princípios de acordo com 68 patrocinadores japoneses do evento, que vão prolongar o apoio para as novas datas do próximo verão.

Este acordo vai ajudar a financiar o aumento dos custos com os Jogos Olímpicos, provocado pelo adiamento para 2021, devido à pandemia de covid-19. O evento deve custar cerca de 13 mil milhões de euros, sendo os mais caros da história.

Os 68 patrocinadores vão contribuir com uma verba de cerca 350 mil milhões de ienes (cerca de 2,8 mil milhões de euros), com a organização a revelar hoje que as extensões dos contratos devem render mais cerca de 174 milhões de euros.

O adiamento causou diversos constrangimentos, em especial a nível logístico e financeiro, obrigando a prorrogar contratos de pessoal da organização, a renegociar acordos com patrocinadores e a reembolsar cerca de 800 mil bilhetes que já estavam vendidos.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 vão realizar-se entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021.