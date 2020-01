Tóquio'2020: os atletas portugueses qualificados a seis meses dos Jogos

A precisamente seis meses do arranque dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, e ainda com muito em aberto no que a atletas e equipas apuradas diz respeito, Record compila uma lista na qual apresenta os nomes de quem tem já passaporte assegurado para o Japão. Uma lista que será atualizada nos próximos tempos e que poderá receber em breve as adições das equipas de andebol e ténis de mesa masculinas.





Por agora, refira-se, estão 30 atletas apurados, com o atletismo a ser a modalidade mais representada com seis elementos. Lembre-se que os Jogos Olímpicos arrancam a 24 de julho e terminam a 9 de agosto.João Vieira (50 km marcha)Pedro Pichardo (Triplo salto)Evelise Veiga (Triplo salto)Patrícia Mamona (Triplo salto)Carla Salomé Rocha (Maratona)Sara Catarina Ribeiro (Maratona)Fernando Pimenta (K1 1000m)Emanuel Silva, João Ribeiro, David Varela e Messias Baptista (K4 500m)Teresa Portela (K1 200m)Antoine Launay (K1 1000m)Contrarrelógio/Prova de fundo - A definir por escolha do selecionador, provavelmente Nelson Oliveira e Rui CostaDuarte Nogueira, Rodrigo Torres, João Torrão e Maria Caetano (Ensino equipas - vão 3 atletas)Luciana Diniz (Saltos de obstáculos)Filipa MartinsGabriel Lopes (200m estilos)Alexis Santos (200m estilos)Diana Durães (1500m livres)Ana Catarina Monteiro (200m mariposa)Tamila Holub (1500m livres)Frederico MoraisFu Yu (Singulares)João Paulo Azevedo (Trap Individual)José Costa e Jorge Lima (49er)