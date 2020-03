Tóquio'2020 quer fixar novas datas "o mais rápido possível" para os Jogos Olímpicos

O diretor executivo da comissão organizadora de Tóquio'2020, Toshiro Muto, pediu esta quinta-feira que as novas datas para a realização dos Jogos Olímpicos na capital japonesa, adiados para 2021 devido à pandemia da Covid-19, sejam estabelecidas "o mais rápido possível".

"Há muitos aspetos que não podem avançar se as novas datas [dos Jogos] não forem decididas rápido", afirmou Toshiro Muto, no final da primeira reunião de trabalho de um grupo especialmente criado pelos organizadores, após o adiamento do evento.

A confirmação do adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 surgiu na terça-feira, após a pressão de vários organismos e instituições, através de um comunicado conjunto do Comité Olímpico Internacional (COI) e do Comité Organizador dos Jogos.

A decisão do adiamento de Tóquio2020, inicialmente previsto para decorrer entre 24 de julho e 09 de agosto, de acordo com o COI e o Comité Organizador foi tomada "para salvaguardar a saúde dos atletas, de toda a gente envolvida nos Jogos Olímpicos e de comunidade internacional.

O presidente da comissão organizadora, Yoshiro Mori, descreveu como "um desafio sem precedentes" a tarefa de reajustar os preparativos dos últimos seis anos.

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, disse na quarta-feira que os jogos serão disputados "o mais breve possível".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 240.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7.503 mortos em 74.386 casos registados até hoje.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.