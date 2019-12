Tóquio'2020: Sara Catarina Ribeiro consegue 29.ª vaga para Portugal

Sara Catarina Ribeiro aumentou este domingo para 29 o número de vagas asseguradas por Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao garantir os mínimos na maratona, com uma marca de 2:26.40 horas em Valência.

Com o seu novo recorde pessoal, Sara Catarina Ribeiro, a nona portuguesa a baixar das 2:27 horas na maratona, deu a sexta vaga ao atletismo português em Tóquio.

No atletismo, destaque para João Vieira, que, aos 43 anos, tem marca de qualificação nos 50 km marcha e deverá estar pela sexta vez em Jogos, tornando-se o segundo luso com mais presenças, a uma do velejador João Rodrigues.

Pedro Pichardo, recentemente naturalizado, tem marca no triplo salto, assim como Patrícia Mamona e Evelise Veiga, com Carla Salomé Rocha a ter mínimo na maratona.

O ciclismo de estrada terá duas vagas em Tóquio, por via do 23.º lugar no ranking olímpico, que dá a Portugal o direto a ter dois ciclistas na prova de fundo, um dos quais com entrada para o contrarrelógio.

O oitavo lugar de Nelson Oliveira no contrarrelógio dos Mundiais de 2019 permite a Portugal ter pela primeira vez dois ciclistas no crono em Jogos Olímpicos.

Tal como para o Rio'2016, os velejadores Jorge Lima e José Luís Costa foram os primeiros a assegurar uma presença portuguesa nos Jogos, ao garantirem uma quota - não obrigatoriamente ocupada por esta dupla - em 49er, durante o Mundial de Classes Olímpicas em Aarhus, Dinamarca.

Também a natação já tem cinco nadadores com mínimos, com Alexis Santos, semifinalista no Rio'2016, Gabriel Lopes nos 200 metros estilos, Tamila Holub e Diana Durães nos 1.500 livres, e Ana Catarina Monteiro nos 200 mariposa.

Fu Yu também vai repetir a presença no torneio feminino de ténis de mesa, depois de ter assegurado a qualificação com a presença na final dos Jogos Europeus.

Na canoagem, que conseguiu os melhores resultados lusos no Rio'2016, seis atletas garantiram a qualificação nos Mundiais de velocidade de 2019, entre os quais Fernando Pimenta, medalha de bronze em K1 1000 em Szeged, na Hungria.

O K4 1000, composto por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, e Teresa Portela (K1 200) também já têm presença em Tóquio, tal como Antoine Launay (K1) no slalom.

De regresso a Jogos Olímpicos estará o tiro com armas de caça, com João Paulo Azevedo no fosso olímpico, tal como as provas de ensino em equestre, com três atletas, após a quota assesgurada por Quota garantida por Maria Caetano, Rodrigo Torres, João Miguel Torrão e Duarte Nogueira no Europeu.

Em estreia estará o surf, com Frederico Morais, por ter sido o melhor atleta europeu nos Mundiais de 2019, enquanto Filipa Martins repete a presença na ginástica artística.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 realizam-se de 24 de julho a 9 de agosto.