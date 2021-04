Tóquio'2020: Vacinados 99 elementos da Missão portuguesa contra a covid-19

A primeira fase de vacinação contra a covid-19 da Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos Tóquio2020 terminou esta quinta-feira, anunciou o Comité Olímpico de Portugal (COP), dando conta da imunização de 99 elementos.

"Atletas já qualificados, treinadores, oficiais, juízes e árbitros receberam a primeira dose da vacina, numa operação realizada em Lisboa e no Porto, em conjugação com o grupo de trabalho ('task force') criado pelo Governo para a gestão do processo", lê-se no comunicado do COP.

Foram vacinados atletas, treinadores, oficiais, juízes, árbitros e da organização da Missão Portugal, num total de 99 pessoas, de 16 modalidades, casos de atletismo, canoagem, ciclismo, equestre, ginástica, judo, natação, remo, râguebi, skate, ténis, ténis de mesa, tiro com armas de caça, triatlo, vela e voleibol.

"Posteriormente" serão vacinados os representantes das modalidades de andebol e futebol, rematou o COP.

Portugal conta 58 vagas asseguradas nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, que vão ser disputados entre 23 de julho a 08 de agosto de 2021, depois de terem sido adiados devido à pandemia de covid-19.

Na quarta-feira, o presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), José Lourenço, disse à agência Lusa que a vacinação da Missão lusa aos Jogos Paralímpicos ia decorrer até quinta-feira, envolvendo 60 a 80 pessoas, entre atletas, treinadores, guias, assistentes de competição e direção da missão.

Os Jogos Paralímpicos Tóquio2020, que também foram adiados em um ano, vão realizar-se entre 24 de agosto e 05 de setembro.

Na 10.ª participação consecutiva em Jogos Paralímpicos, Portugal já conta com a presença assegurada de 27 atletas em seis modalidades: boccia, atletismo, natação, ciclismo, canoagem e equitação.