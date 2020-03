Trump lava as mãos em relação aos Jogos Olímpicos

Após Austrália e Canadá terem anunciado que não vão participar nos Jogos Olímpicos devido à situação originada pela Covid-19, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, preferiu não tomar uma decisão remetendo toda a responsabilidade para o país organizador, o Japão.





"Vamos guiar-nos pela posição do Primeiro Ministro do Japão! Ele tomará a decisão correta", partilhou o líder norte-americano deixando assim toda a responsabilidade nas mãos de Shinzo Abe.Apesar de todas as pressões e as incertezas que pairam em relação à realização do evento desportivo, o Comité Olímpico Internacional remeteu uma decisão para o próximo mês.