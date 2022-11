Vicente de Moura lança livro de memórias "sem ajustes de contas": «Falar do passado até pode não ser muito atrativo»

José Vicente de Moura, autor do livro 'Crónica Olímpica', esta quarta-feira apresentado em Lisboa, garante que não quis "ajustes de contas" com um passado de quatro décadas ligado ao desporto, optando por "narrar factos, de forma cronológica".

"A história do comandante. A viagem pelas últimas décadas do desporto nacional", pode ler-se na contracapa do livro, de mais de 600 páginas, apresentado na sede do Comité Olímpico de Portugal, instituição a que Vicente de Moura esteve ligado desde os anos 80, tendo sido seu presidente cerca de duas décadas.

Aos 85 anos, com um currículo vasto em que se destaca a presidência do COP, de 1990 a 1993 e de 1997 a 2013, mas também a liderança do Conselho Superior do Desporto, Vicente de Moura explica que já "era tempo" de dar a conhecer uma imensidão acumulada de notas e material de arquivo e reflexões que nunca passaram para o papel. Uma urgência que sentiu em 2016, quando teve de recuperar de um enfarte agudo e sentiu a consciência de que "a vida estava muito encurtada", mas também que pretendia deixar obra escrita para as "gerações vindouras".

O livro foi-se "formando", com a lentidão da necessidade de confirmar de forma exaustiva a "sucessão de dados" que apresenta, de obrigação sentida de não deixar escapar nenhum pormenor sem confirmação.

Desde os primeiros passos no desporto, como nadador do Sport Algés e Dafundo, até à vice-presidência do Sporting, são muitos os factos e episódios evocados, essencialmente da história do movimento olímpico recente.

Chefe de missão em Los Angeles 1984, presidente do COP em Londres2012, Vicente de Moura esteve em oito Jogos Olímpicos de verão e quatro de inverno e são muitas as histórias desses momentos que tem para contar. Como a edificação da atual sede, uma promessa eleitoral de 1997 - um edifício que veio substituir um "velho rés-do-chão, em Algés, com um funcionário apenas, a tempo parcial". "É uma emoção voltar a estar neste auditório, que ostenta o meu nome", disse.

Vicente de Moura reconhece que escreveu um "texto cronológico, pouco denso, mas claro", e que "falar do passado até pode não ser muito atrativo". "É, obviamente, a minha verdade, a minha experiência de octogenário, que não se reflete nos textos teóricos", explica.