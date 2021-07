Vítor Félix critica escolhas para porta-estandarte: «Surpresa e até desilusão»

As escolhas de Telma Monteiro e Nelson Évora para porta-estandartes da Missão portuguesa aos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 mereceu já reparos do presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix, que depende que Fernando Pimenta e ou Emanuel Silva deveriam ter sido contemplados.





Eis a nota que o dirigente deixou nas redes sociais:"Não posso deixar de mostrar a minha surpresa e até desilusão por não ver nenhum atleta da Canoagem nomeado para porta-estandarte de Portugal na Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio.A escolha dos atletas é da única e exclusiva responsabilidade do Chefe de Missão, cujos critérios são desconhecidos, ainda para mais os nomeados são dois repetentes nesta função, que deve ser motivo de orgulho e prestígio na carreira desportiva de um atleta. Se no sector feminino a escolha da Telma, por falta de alternativas, me parece válida, já no sector masculino é bastante discutível.Na minha opinião pessoal, os nomes de Fernando Pimenta e Emanuel Silva deviam ter sido equacionados para este desígnio. Ambos medalhados olímpicos, ambos campeões do mundo, ambos campeões da europa, atletas que fazem parte da história do Desporto português, mas principalmente referências atuais da Missão Olímpica a Tóquio, e sobretudo, tenho a certeza que irão escrever novamente história no próximo mês de agosto!"