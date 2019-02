Xi Jinping prefere atletas 'limpos' a uma medalha olímpica

O presidente da China, Xi Jinping, disse esta sexta-feira "reprovar totalmente" o recurso ao doping, num encontro com o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), com vista à organização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, em Pequim."Eu prefiro atletas chineses íntegros a uma medalha de ouro ou a qualquer outra medalha", afirmou Xi Jinping, durante a reunião com Thomas Bach, segundo o sítio oficial do COI na Internet.As questões relacionadas com doping têm marcado as últimas competições olímpicas, envolvendo a Rússia, com o caso de doping com conhecimento e apoio estatal que levou à suspensão do país, e também a China.Em 2017, um médico chinês disse a jornalistas alemães que o doping era uma prática corrente na China nas décadas 1980 e 1990.Xi Jinping assegurou a Thomas Bach que a China tem "uma política clara e extremamente rigorosa" na luta contra o doping.Em dezembro de 2018, a agência noticiosa oficial chinesa noticiou que o governo defendia tornar o doping um delito passível de pena de prisão.Pequim vai tornar-se em 2022 a primeira cidade a receber os dois formatos dos Jogos Olímpicos: de Inverno, nesse ano, depois de já ter recebido os de Verão, em 2008.