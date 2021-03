Campeã mundial de patinagem entrega pizzas para alimentar sonho olímpico

A história de Elise Christie, uma bicampeã mundial de patinagem de velocidade no gelo, está a correr o Mundo. Fruto dos cortes de mais de nove milhões de euros por parte da Federação Britânica para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim'2022, foram vários os atletas que viram os seus apoios financeiros serem retirados.





Foi o caso desta patinadora de 30 anos que viu-se 'obrigada' a arranjar um emprego para poder marcar presença na competição que marcará, ao que tudo indica, o fim da sua carreira profissional. "Estou a treinar para ganhar uma medalha olímpica nos próximos Jogos [Olímpicos]. Espero ter uma saída feliz e um final de carreira bonito. Quero trabalhar duro sobre as debilidades que demonstrei nos últimos Jogos. Tento desfrutar, já só me resta um ano", disse a patinadora Elise Christie, em declarações à 'BBC'.

Com uma dúzia de medalhas no palmarés, incluindo a conquista do ouro nos 1000 e 1500 metros de patinagem de velocidade no gelo nos Mundiais de 2017 (Roterdão, Holanda), Elise Christie enfrenta as dificuldades financeiras com um sorriso no rosto e... a entregar pizzas. Sim, a britânica tornou-se estafeta e orgulha-se disso nas redes sociais, como é possível ver na publicação abaixo.