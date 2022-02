Campeã olímpica posa para a Playboy antes de Pequim'2022: «Toda a mulher pode mostrar-se nua»

A alemã Lisa Buckwitz, campeã olímpica de bobsleigh nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, em 2018, posou para a edição alemã revista 'Playboy' antes dos Jogos de Pequim'2022."Toda a mulher pode mostrar-se nua e ninguém deve envergonhar-se do seu corpo. Eu, por exemplo, estou mais musculada. E depois? Queria mostrar que este também é o corpo de uma mulher. Não tenho de me esconder por ser uma atleta de alta competição", disse à revista Buckwitz, que partilhou a primeira página da publicação no Instagram."Sou a única participante olímpica alemã que agora posa nua na 'Playboy' para os Jogos Olímpicos. Foi uma honra para mim quando recebi o convite para ser fotografada, depois de tantas mulheres de êxito alemãs o terem feito. Estou certa que muitas pessoas dizem 'meu Deus, por que fez isto?' Claro que há muitas pessoas invejosas, mas sinceramente não me importa. Não tenho de provar nada a ninguém", assegurou.