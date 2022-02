Comité Olímpico russo defende que Valieva deve continuar em Pequim'22 apesar dos 'positivos' ao doping

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A patinadora artística russa Kamila Valieva tem o direito de continuar a competir nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim'2022, apesar dos testes positivos ao 'doping', disse esta sexta-feira o Comité Olímpico russo.

O teste foi feito à atleta antes do início dos Jogos, pelo que não há razão para questionar a medalha de ouro ganha na segunda-feira pela equipa de patinagem artística russa, da qual Valieva é membro, defendeu em comunicado.

Kamila Valieva, de 15 anos, testou positivo para um medicamento cardíaco proibido, no final de dezembro, antes da chegada a Pequim'2022, confirmou a ITA, instância encarregada dos controlos antidoping durante os Jogos Olímpicos.

Inicialmente, Valieva obteve o levantamento da suspensão provisória pelo órgão antidoping russo em 09 de fevereiro, dois dias depois do ouro olímpico em equipas conquistado pela Rússia, explicou a ITA.

Mas o Comité Olímpico Internacional decidiu recorrer da decisão junto do Tribunal Arbitral do Desporto por ser "necessária uma decisão antes de 15 de fevereiro", data do início da competição individual feminina.

Campeã europeia, Valieva fez manchetes em todo o mundo quando realizou na capital chinesa, pela primeira vez na história, um salto quádruplo.

Os atletas russos estão em Pequim a competir como "Comité Olímpico Russo", depois de o país ter sido banido devido a um enorme esquema de 'doping' patrocinado pelo Estado nos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi (Rússia) de 2014.