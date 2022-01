Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Covid-19: COI revela existência de 72 casos relacionados com Jogos Olímpicos de Inverno Os Jogos, agendados entre 4 e 20 de fevereiro, vão ser realizados de acordo com a estratégia 'zero covid' da China





• Foto: Reuters