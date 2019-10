Dois portugueses nos Jogos Olímpicos da Juventude de inverno

Os esquiadores Manuel Ramos e Vanina Oliveira vão representar Portugal nos Jogos Olímpicos da Juventude (JOJ) de inverno, que se disputam em Lausana, na Suíça, no início do próximo ano, anunciou hoje o Comité Olímpico de Portugal (COP).





Vanina Guerillot de Oliveira, 17 anos, nascida em França e com raízes portuguesas em Atães, no concelho de Guimarães, e Manuel Ramos, 17 anos, natural da Covilhã, vão participar nas provas de esqui alpino de slalom e slalom gigante nos JOJ, que vão decorrer entre 09 e 22 de janeiro de 2020.Os Jogos Olímpicos da Juventude destinam-se a atletas com idades entre os 15 e os 18 anos e têm no seu programa de competições 16 modalidades e disciplinas: biatlo, bobsleigh, combinado nórdico, curling, esqui alpino, esqui estilo livre, esqui de fundo, esqui-montanhismo, hóquei no gelo, luge, patinagem artística, patinagem de velocidade, patinagem de velocidade em pista curta, saltos de esqui, skeleton e snowboard.