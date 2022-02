Kim Jong-un felicita presidente chinês pela abertura dos Jogos de Inverno

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, felicitou esta sexta-feira o presidente chinês, Xi Jinping, pela abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno em Pequim, destacando a relação "indestrutível" e "estratégica" entre os dois países asiáticos.

Kim deu os parabéns a Xi pelo seu sucesso na realização dos Jogos, apesar da gravidade da crise de saúde global, segundo a agência de notícias estatal KCNA.

Pyongyang aproveitou para destacar os laços existentes entre os dois países e prometeu levar as relações a "uma nova etapa avançada", de acordo com as declarações citadas pela KCNA.

O Comité Olímpico da Coreia do Norte não vai estar presente em Pequim 2022, que começa hoje e decorre até ao dia 20 deste mês. Pyongyang não informou se vai enviar uma delegação oficial durante a competição.

A Coreia do Norte também não participou nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que decorreram no verão passado, o que levou o Comité Olímpico Internacional a excluir o país da competição, até ao final de 2022, por não cumprir a obrigação contida na Carta Olímpica, de enviar uma delegação de atletas.

No início deste mês, Pyongyang anunciou que apoiava a competição realizada na China, mas que não ia participar devido "às manobras de forças hostis e à pandemia".

O país asiático anunciou, no início do ano, a sua intenção de reforçar as suas capacidades defensivas, tendo iniciado uma série de testes de armas, incluindo lançamentos de mísseis balísticos, o que viola as resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

Desde o início da pandemia, a Coreia do Norte interrompeu as trocas com a China, o seu principal parceiro comercial, visando evitar a propagação da covid-19.