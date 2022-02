O relato impressionante de atleta em isolamento na China: «Já me conseguem ver os ossos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Valeria Vasnetsova denunciou esta segunda-feira, nas redes sociais, a falta de condições proporcionadas aos atletas em isolamento durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. A russa, que contraiu Covid-19 e está impedida de competir, partilhou uma fotografia (ver acima) da sua refeição no hotel, garantindo que "chora todos os dias" devido à falta de condições."Já conseguem ver os meus ossos. O estômago dói-me. Estou muito pálida e tenho grandes olheiras ao redor dos olhos. Só quero que isto tudo acabe. Choro todos os dias, estou muito cansada", explicou Vasnetsova.O 'Daily Mail' adianta que, de momento, são 387 as pessoas em isolamento na China, entre as quais atletas, membros das respetivas equipas e imprensa.