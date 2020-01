Vanina de Oliveira em quatro provas dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude

Vanina de Oliveira Guerillot compete logo no primeiro dia de provas dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausana2020, uma vez que vai também disputar o super-gigante e o slalom combinado.

Pedro Farromba, o chefe de missão, adiantou esta quarta-feira à agência Lusa que a esquiadora participa em mais duas disciplinas, para além do slalom e do slalom gigante, em que estava inicialmente anunciada.

A esquiadora, de 17 anos, lusodescendente residente em França, entra em ação na sexta-feira, nas qualificações da prova de super-G, um dia depois de a comitiva lusa participar na cerimónia de abertura, às 19:00, hora de Portugal continental.

No sábado, a atleta, filha de mãe portuguesa, de Atães, Guimarães, defende as cores nacionais no slalom combinado, que contempla uma manga de slalom e uma de slalom gigante.

No dia 12, Vanina de Oliveira entra em pista para as qualificações do slalom gigante e termina a prestação no dia 14, no slalom.

Manuel Ramos, como estava inicialmente previsto, compete em slalom gigante no dia 13 e em slalom no dia 14 de janeiro.

O covilhanense, de 17 anos, sente-se "mais à vontade" no slalom gigante e é nessa disciplina que deposita maiores esperanças.

Na competição, destinada a atletas entre os 15 e os 18 anos, que decore na Suíça, entre 09 e 22 de janeiro, Portugal vai estar representado no esqui alpino pelos dois atletas.

Portugal esteve pela primeira vez presente na segunda edição dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lillehammer2016, na Noruega, também em esqui alpino, com Joana Lopes, 35.ª classificada no slalom gigante, e Andrea Bugnone, 21.º no slalom combinado, 27.º no slalom e 31.º no super-gigante.

Pedro Farromba, o chefe de missão, tem a expectativa de que a portuguesa residente em França tenha o melhor desempenho, tendo em conta o maior volume de treino.

Enquanto o responsável espera que Manuel Ramos possa entrar "na primeira parte da tabela" classificativa, para Vanina de Oliveira prevê "resultados superiores", sem apontar lugares.