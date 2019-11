Carolina Duarte sétima nos 100 metros nos Mundiais Paralímpicos

Carolina Duarte, vice-campeã mundial paralímpica nos 400 metros para o escalão T13, foi sétima na final dos 100 metros na competição que está a decorrer no Dubai.





A atleta portuguesa, que tem visão muito reduzida, correu a distância em 12,74 segundos, numa final em que a vencedora foi a ucraniana Leilia Adzhametova, que triunfou com a marca de 12,19 segundos. Para esta final, que se realizou durante a jornada da tarde, Carolina Duarte tinha conseguido o apuramento de manhã, ao ser terceira numa das meias-finais com a marca de 12,49 segundos.Quanto a Luís Gonçalves (escalão T12, deficiência visual), não conseguiu ultrapassar a primeira ronda de eliminatórias de 100 metros, ao terminar em terceiro da sua série, com o tempo de 11,71 segundos, o que o deixou no 22.º lugar entre todos os concorrentes. Na segunda-feira, quinto dia de provas, serão dois os portugueses em competição: Graça Fernandes (T38, paralisia cerebral), na final direta dos 400 metros, e Mário Trindade (T52, cadeira de rodas), nas eliminatórias dos 100 metros.