Luís Costa conquista bronze na Taça do Mundo de paraciclismo na Alemanha

O paraciclista português Luís Costa, a correr na classe H5, garantiu hoje o terceiro lugar do pódio na Taça do Mundo de paraciclismo, em Elzach, na Alemanha, atrás do holandês Mitch Valize e do polaco Krysztof Plewa.



No percurso de 18 quilómetros, em cronoescalada, o mais forte foi Mitch Valize, que completou o percurso em 41.52 minutos, seguindo-se Krzysztof Plewa, a 2.04, e Luís Costa, que conseguiu a medalha de bronze, com mais 2.35 do que o vencedor.

Também já disputaram o contrarrelógio os corredores de classe H4, com a seleção nacional portuguesa representada por Flávio Pacheco, oitavo, enquanto Carlos Neves correu a título individual, ficando na 15.ª posição.

O austríaco Alexander Gritsch foi o melhor na classe H4, com 45.00 minutos, sendo acompanhado no pódio pelo francês Joseph Fritsch, que ficou a 9,50 segundos, e pelo neerlandês Jetze Plat, a 1.18 minutos.

Flávio Pacheco gastou mais 5.13 minutos do que o vencedor, e Carlos Neves ficou a 12.48.

Ainda hoje vão competir os atletas lusos Bernardo Vieira, em C1, e Telmo Pinão, em C2.