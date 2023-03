Comité Paralímpico Internacional revela plano para impulsionar movimento

O Comité Paralímpico Internacional (IPC) divulgou esta quinta-feira o seu novo plano estratégico, que visa "promover o movimento paralímpico por meio de maior participação dos associados e realizar Jogos transformadores".

Desta forma, o IPC pretende mostrar o impacto do desporto para pessoas com deficiência que buscam "excelência organizacional".

O novo plano estratégico, que definirá as linhas de trabalho para os próximos quatro anos, foi desenvolvido pelo IPC nos últimos 10 meses por meio de pesquisas, grupos de trabalho e conversas com o Conselho de Atletas e partes interessadas.

Os quatro principais objetivos deste plano são "servir aos membros e atletas para promover o movimento paralímpico, mostrar a excelência do atleta por meio da entrega de Jogos transformadores, gerar impacto por meio do desporto adaptado e continuar a construir uma organização profissional que procure a excelência no serviço para pessoas com deficiência".

Para o presidente do IPC, o brasileiro Andrew Parsons, "o movimento paralímpico atingiu um nível de maturidade em que, com este novo plano estratégico, as áreas prioritárias podem ser ampliadas para sustentar o crescimento".

"Para levar o movimento paralímpico ao próximo nível de desenvolvimento, devemos continuar a servir os nossos membros e atletas e oferecer Jogos Paralímpicos transformadores, mas também devemos garantir que maximizamos o impacto do desporto para deficientes físicos para um mundo mais inclusivo", disse.