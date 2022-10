Abertura dos Jogos Paralímpicos será nos Campos Elísios e Praça da Concórdia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos Paris2024 vai decorrer no centro da capital francesa, entre os Campos Elísios e a Praça da Concórdia, e contará com a presença de 65.000 pessoas, anunciaram esta quinta-feira os organizadores.



"Dos Campos Elísios à Concórdia teremos um espetáculo que transformará o coração de Paris num festival artístico inédito", afirmou o diretor artístico da cerimónia.

Thomas Jolly garantiu "um evento que colocará em evidência os atletas paralímpicos e os valores que eles encarnam, e que unirá os espetadores de todo o mundo em torno do espírito único dos Jogos Paralímpicos".

Esta será a primeira vez que a cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos, agendados entre 28 de agosto e 6 de setembro, decorrerá fora de um estádio.

A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, que se realizam entre 26 de julho e 11 de agosto, decorrerá também no centro da cidade, com os atletas a desfilarem de barco no rio Sena.

O comité organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris2024 não deu informações sobre os custos das duas cerimónias.