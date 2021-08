André Ramos na disputa pela medalha de bronze

Único representante português na fase a eliminar da competição individual do boccia, André Ramos terá esta quarta-feira hipóteses de tentar conquistar a medalha de bronze na categoria. Nas eliminatórias da classe BC1 desta terça-feira, o jogador, de 25 anos, acabou por perder no duelo das meias-finais, frente a Chew Wei Lun, sendo remetido para o encontro que irá definir o 3º classificado da prova.





Nas meias-finais, André Ramos entrou mal perante o adversário malaio, perdendo o primeiro parcial (0-4), mas conseguiu responder no segundo com um resultado idêntico a seu favor. No terceiro set, Wei Lun superiorizou-se por 4-0 sobre o português, que não foi além de um empate (1-1) no derradeiro parcial. No final de contas, André Ramos saiu derrotado, por 9-5, e terá agora chances de lutar pela medalha de bronze esta quarta-feira, no encontro com o brasileiro, José Oliveira.Já antes, nos quartos-de-final das provas individuais BC1, André Ramos tinha conseguido derrotar (4-2) Mikhail Gutnik, que representa o Comité Paralímpico da Rússia.Esta quarta-feira, no duelo que irá decidir a medalha de bronze, realizado às 10h40 locais (2h40 em Portugal continental), Ramos reencontrará José Oliveira, brasileiro que foi o único jogador a conseguir derrotar o português na fase de grupos da prova, então por 6-1.